Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA-DHA
Antalya Kaş'ta orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Sahil Çavdır Mahallesi ile Çayköy Mahallesi arasında kalan Dinek mevkiinde zeytinlik bir alanda yangın başladı.
Saat 13.30 civarında başlayan yangına havadan bir uçak, bir helikopter ve karadan arazözlerle müdahale başladı.
Rüzgarın etkisi ile yayılan alevleri kontrol altına almak için vatandaşlar da ekiplere destek oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında, yaklaşık 3 hektar zeytinlik zarar gördü.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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