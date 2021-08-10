Tokat'ta Komana Antik Kenti kazı çalışmasında görev alan ekibe koronavirüs aşısı yapıldı. Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas ile birlikte tüm kazı görevlileri Tokat Devlet Hastanesi'ne gelerek aşılarını oldu.

Prof. Dr. Erciyas, COVID-19 salgının bir an önce bitmesi için herkesin aşı olması gerektiğini söyleyerek, "Bu hastalıktan korunmanın etkili yolu aşı. Biz de kazıya gelmeden önce çalışacak işçi arkadaşlarımızın aşılarının ilk dozlarını yaptırmasını istedik. Kazı çalışması başlattıktan sonra Tokat Devlet Hastanesi'nde giderek işçi arkadaşlarımıza ikinci doz aşılarını da yaptırdık. Böylece bütün ekibin aşılama işlemi tamamlanmış oldu" dedi.