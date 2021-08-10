Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.