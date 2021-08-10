Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.
Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.
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