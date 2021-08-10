Varto Asayiş Komando Bölük Komutanlığı bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

Törene katılan Vali İlker Gündüzöz, devlet olarak en önemli görevlerinin kamu düzenini korumak ve vatandaşın güvenliğini temin etmek olduğunu söyledi.

İl Jandarma komutanlığının, ilçedeki güvenlik koruculuğu sisteminin gerçekleşmesi için büyük gayret sarf ettiğini belirten Gündüzöz, "Bu gemi battığı zaman kaptan köşkündeki de makine dairesindeki de güvertesindeki de etkilenir. Bu gemi ebediyet limanına kadar gayretlerimizle istikametini bozmadan her türlü fırtınaya, dalgaya rağmen emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

İçeride ve dışarıda memleketin gelişmesini kendi menfaatlerine aykırı gören şer odaklarının olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Gayri meşru zeminde çeşitli manialar önümüze koysunlar. Bunların hiçbir önemi yok. Kendi öz varlığımızı, öz kültürümüzü eğer yüceltir, tarihimizden dersler alır, ufkumuzu da çok iyi bir noktada belirlersek bizi kimse deviremez. Şanlı bayrağımız her yerde dalgalanıyor ve bize gurur veriyor. Çok kutsal bir görevi ve çok önemli bir üniformayı bugün giydiniz. Kıymetli 36 güvenlik korucumuzu tebrik ediyoruz. Yeni kardeşlerimizin bize kuvvet katacağını biliyoruz. Yine içimizde 4 hanım kardeşimiz var, bu da bizi sevindiriyor. Hanımlar her yerde her platformda beyler kadar söz sahibi oluyor. Bu da bizim için sevindirici. Muş'ta 2 binin üzerinde, 55 binin üzerinde de Türkiye genelinde güvenli korucusu gücümüz var. Bu bizim en önemli güçlerimizden biri. Bölgeyi bilen, vatanına sahip çıkan vatandaşlarımızdan titizlikle seçildiler."

[Fotoğraf: AA]

Kadın güvenlik korucularından Özen Erkmen de ilçede ilk kez kadın güvenlik korucularının göreve başladığını belirterek, "Çok mutlu ve gururluyuz. Kadınların ön planda olması özellikle gurur verici. Söz verdiğimiz gibi her şekilde bütün görevleri yerine getireceğiz" dedi.