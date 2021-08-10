Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Milas ilçesinde 11 gündür süren ve büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bir sevindiren daha haber daha geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

11 gündür devam eden MUĞLA MİLAS YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021

Son günlerde orman yangınlarıyla mücadelede eden Türkiye, yeşil vatan için gece-gündüz çalışıyor. İtfaiye ekipleri ve orman işçileri büyük bir fedakarlıkla yangınları kontrol altın almaya çalışıyor.

[Grafik: TRT Haber]

Köyceğiz'de alevlerle mücadele

14 gündür devam eden orman yangınlarında ise 275'inden 274'ü kontrol atlına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ise orman yangınları devam ediyor. Ekipler, Köyceğiz'de Denizli il sınırına ulaşan alevleri durdurmaya çalışıyor. Sarp arazi ve rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

Ulaşımın olmadığı derin vadilerde yangına uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Bu sırada yerdeki ekipler, iş makineleriyle vadi içinde şeritler açarak yangını durdurmaya çalıştı.

Uçak ve helikopterler, Muğla'da söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü alanlara gün boyu tonlarca su bıraktı.

Muğla Milas ve Köyceğiz dışındaki tüm yangınlar söndürüldü. Köyceğiz Çiçek Baba Dağı'ndaki yangını söndürebilmek için uçak ve helikopterler aralıksız çalışıyor. pic.twitter.com/BeeeOzjSQs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2021

Alevlerin önüne set çeken 3 bin 600 personelin bir bölümü ise yeni yangın ihbarlarına karşı teyakkuzdaydı. O ihbarlardan birisi Seydikemer'den geldi. Seydikemer'deki yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınlarla mücadelede 15 uçak, 62 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinası ve 5 bin 250 personel görev yapıyor.

28 Temmuz'dan itibaren bugüne dek 53 ilde orman yangını çıktı.