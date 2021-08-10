Rami Kışla Caddesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

