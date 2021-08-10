Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 17:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da iş yerinde patlama: 6 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Eyüpsultan'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Rami Kışla Caddesinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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