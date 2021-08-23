Aksaağaç Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Sarp arazideki yangına karadan müdahale için iş makineleri yaklaşık 1,5 kilometre yeni yol açtı. Yangın yerine ulaşılmasıve söndürme çalışması için yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda hortum çekildi.

Söndürme çalışmalarına 3 helikopter, 15 arazöz, tanker ve iş makineleri yar aldı.

Müdahale sonucu söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.