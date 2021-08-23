Haber Giriş: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 167 ev karantinada
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 167 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde tespit edilen bazı COVID-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 167 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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