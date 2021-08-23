Su ürünlerinde av yasağının 15 Nisan'da başlamasının ardından teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla, 'Vira Bismillah' diyerek denize açılacak balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Yasağın kalkmasına sayılı günler kala hareketlilik arttı. Ağlarını onaran ve teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar, yeni sezonda bol balık beklediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Geçen yıl müsilajdan dolayı sezonu erken kapattık"

Balıkçı Hasan Akış, 30 yıldan bu yana balıkçılık yaptığını belirterek, sezon yaklaştıkça hazırlıkların hızlandığını söyledi.

Denizle buluşmalarına günler kaldığını vurgulayan Akış, "Geçen yıl müsilajdan dolayı sezonu erken kapattık. Yeni sezona müsilajsız başlayacağız inşallah. Hamsi, istavrit var palamuttan daha haber yok. Şimdi son hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah sorunsuz kazasız bir yıl geçiririz. Bereketli bir sezon bizi bekliyor. Sardalya, hamsi ve istavrit bol olur. Bu yıl geçen sezon yaşanan sıkıntıları yaşamazsak müsilaj gibi. Vatandaşlarımızın yüzünü balıkla güldürürüz inşallah" dedi.

"Müsilajdan dolayı çok zarar gördük"

Cengiz Çakır da yaklaşık 2,5 yıldır yunus balıklarından yana çok sıkıntı yaşadıklarını ve yunusların ağlarına çok zarar verdiğini söyledi.

Yunusların, tuttukları balıklara da zarar verdiğine işaret eden Çakır, "Geçen yıl müsilaj nedeniyle büyük tekneler sezonu erken kapattı ama bizler küçük tekne sahipleri ve balıkçılar olarak balık tutmaya devam ettik. Yunus balıklarından daha sonra müsilajdan dolayı çok zarar gördük" diye konuştu.

Onur Kartal (32) ise 15 senedir balıkçılık yaptığını belirterek, "Yani yaşımın yarısını balık yakalayarak geçirdim. Geçen yıl müsilaj bize çok zarar verdi. Şimdilerde bu sıkıntı gözükmüyor. Bu yıl bereketli bir sezon bekliyoruz. Denizden aldığımız işaretler öyle. Arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, istavrit ve hamsi çok olduğunu duyduk. Bereketli bir sezon bizi bekliyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu sene istavrit ve lüferden umutluyuz"

Zonguldak’ın Kozlu İlçe Limanı'nda da yasağın kalkmasına sayılı günler kala hareketlilik arttı.

1 Eylül için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “2021- 2022 sezona balıkçı arkadaşlar teknelerin ve ağların bakımlarını yaparak hazırlanıyor. Geçen sene kıyı balıkçılığında istenilen balıkçılık olmadı. Endüstriyel balıkçılık açısından zengin bir balıkçılık oldu bu da vatandaşlara yansımadı. Fiyatlar biraz pahalıydı. Bu sene palamut 15 Ağustos’ta kıyı balıkçılarına açıldı. 1 Eylül 15 Nisan arası devam edecek. Palamut şu anda kendini fazla göstermedi ve gelişimini fala sağlayamadı bu da bizi biraz tedirgin etti. Ancak lüfer, istavrit ve çinakop balıkçılığı olacak gibi gözüküyor. Bu sene kıyı balıkçılığında istavrit ve lüferden umutluyuz. Palamut da inşallah olur ama geçen seneki gibi olacağını sanmıyorum. Çünkü endüstriyel balıkçılar çok balık avladılar bu seneye fazla balık bırakmadılar” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Hamsiden umudumuz var”

Hamsiden umutlu olduklarını ifade eden Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Hamsiden umudumuz var. Hamsi halkın balığı hamsi olmadan ne palamut ucuzlar ne lüfer ucuzla ne de istavrit ucuzlar. Hamsiyi de büyük takımlar avlıyor. Biz limanımızı ona göre ayarladık. İnşallah hamsi bu sene bol olacak” şeklinde konuştu.