Son yıllarda şehrin ekonomik hasılasının en başında gelen pestil ve kömenin üretimi modern yöntemlerle yapılmaya başlandı. Ancak geleneksel yöntemlerle üretilen pestil ve kömenin lezzeti bir başka oluyor.

Bunun farkında olan vatandaşlar, geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan ve 3 gün boyunca devam eden dut pestili yapımı 2 ay boyunca meyve verecek olan dutların toplanmasıyla başlıyor.

Dutlar kazanlarda kaynatılıyor

Toplanan dutlar altında ateşi yakılan kara kazanlarda kaynatıldıktan sonra az miktarda un ve balla karıştırılarak “herle” denilen ürün ortaya çıkarılıyor.

Tüm bu işlemler bir gün boyunca sürerken ikinci günde de sabaha kadar yanan ateşin altında iyice kendisini veren dut herlesi, bezlerin üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşte kurutuluyor

Ertesi gün ise 1-2 saat güneşte ısıtılan pestiller bezlerden ayrılarak özenle katlanıp yerine konuluyor.

Yıllık 5 bin tonluk üretimle Türkiye`nin dört bir yanına gönderilen pestil ve köme, 2004 yılında coğrafi işaretli ürün tescil belgesi aldı.

Haber: Uğur Bulut

