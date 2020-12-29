Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünde uygunsuz koşullarda taşınan 100 su kaplumbağası bulundu
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde, uygunsuz koşullarda ve sevk irsaliyesiz taşınan 100 adet kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el koydu.
Ekiplerin araştırması sonucu, veteriner sağlık raporu olmaksızın ve sevk irsaliyesiz nakil edildiği tespit edilen 100 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu.
Kaplumbağaları uygun olmayan ortamda ve izinsiz nakleden M.D.T'ye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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