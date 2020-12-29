Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya,Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılan tutuklu sanık Hilmi Yılmaz, son savunmasında, olay günü eşinin evde yalnız olup olmadığını bilmediğini, eşiyle konuşma niyetiyle eve gittiğini savundu.

Eşinin kendisine hakaret etmesi üzerine olayların geliştiğini iddia eden Yılmaz, "Bir anlık sinirle yaptım. Eşimi çok seviyorum, yaşananlardan çok pişmanım" dedi.

Öldürülen Gülseren Yılmaz'ın annesi Gülnaz ve babası Ali Bayrak ise kızlarını öldüren sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hilmi Yılmaz'ı "Üstsoydan eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığa ayrıca "mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Acılı anne: Katilin peşini bırakmayacağız

Duruşma sonrası açıklama yapan anne Gülnaz Bayrak, kızının öldürülmesiyle yuvalarının yıkıldığını, iki torununun annesiz kaldığını söyledi.

Mahkemenin verdiği karardan memnun olduklarını belirten Bayrak, "En ağır cezayı aldı, katilin peşini bırakmayacağız. İnşallah cezaevinde çürür" dedi.



Alanya ilçesinde 26 Eylül 2019'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, boşanma aşamasındaki eşi Gülseren Yılmaz'ı Kestel Mahallesi'ndeki evinde bıçaklayarak öldürmüştü.