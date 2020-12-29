Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum trafiğinde yılbaşı hareketliliği
[Fotoğraf: AA]
Yeni yıla Muğla'nın Bodrum ilçesinde girmek isteyenler trafikte yoğunluk oluşturdu.
Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı.
Bodrum'da yazlığı olanlar, öğlen saatlerinden itibaren ilçe girişinde yoğunluğa neden oldu.
[Fotoğraf: AA]
Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların ikinci konutlarının yoğun olduğu yerlerde durma noktasına geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekiplerinin yoğunluğu azaltmaya çalıştığı gözlendi.
Öte yandan ilçe merkezi ve şehir girişinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
Etiketler: Trafik
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