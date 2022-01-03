Haber Giriş: 3 Ocak 2022 Pazartesi 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsünde 65 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da havlu içerisine gizlenmiş ve kokmaması için naneyle kaplanmış 65 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Malatya-Elazığ yol uygulama noktasında durdurulan otobüste bir yolcunun eşyalarında arama yapıldı.
Narkotik dedektör köpeği "Neptün"ün de katıldığı aramada, otobüsün bagaj kısmında kutu içinde havlu paketlerinin içerisine gizlenmiş, kokmaması için de nane ile kaplanmış 65 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.A.I. emniyete götürüldü.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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