Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu, otobüs şoförünü darbetti
Kocaeli'de, halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcu tarafından darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför, dışarıda bekleyen kişiler tarafından kurtarıldı.
İzmit ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile bir yolcu arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Otobüs durağa yanaştığı sırada yolcu Yeler'den araçtan inmesini istedi. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücüyü darbetti.
Olay, durakta bekleyen vatandaşların otobüsün kapısını açarak araya girmesiyle sona erdi.
Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya ilişkin sürücünün şikayetçi olduğu öğrenildi.
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