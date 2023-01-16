İzmit ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde sefer yapan halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler ile bir yolcu arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Otobüs durağa yanaştığı sırada yolcu Yeler'den araçtan inmesini istedi. Şüpheli, şoförün araçtan inmemesi üzerine tekrar otobüse binerek sürücüyü darbetti.

Olay, durakta bekleyen vatandaşların otobüsün kapısını açarak araya girmesiyle sona erdi.

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya ilişkin sürücünün şikayetçi olduğu öğrenildi.