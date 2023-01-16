Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 19:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 6 yaralı
[AA (Arşiv)]
Hatay'ın Hassa ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı
Can Y. idaresindeki tır, Gülkent Mahallesinde Mehmet K'nin kullandığı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle servisteki 4 öğrenci yaralandı.
Yaralılar, Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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