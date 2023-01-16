Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 18:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Boğaz'ı gemi trafiğine açıldı
Karaya oturan geminin Kartal Demir Sahası'na çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu.
Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 3 römorkör yardımıyla karaya oturan gemiyi kurtardı.
Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü. Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletildi.
Geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.
Etiketler: İstanbul İstanbul Boğazı Ukrayna
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