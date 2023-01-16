Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturdu.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 3 römorkör yardımıyla karaya oturan gemiyi kurtardı.

Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü. Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletildi.

Geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.