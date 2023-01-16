İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada 110 bin makaron ile 1691 gümrük kaçağı gıda takviyesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli H.Y. hakkında adli işlem yapıldı.