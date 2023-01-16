Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 110 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada 110 bin makaron ile 1691 gümrük kaçağı gıda takviyesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli H.Y. hakkında adli işlem yapıldı.
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