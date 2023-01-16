Muş'ta kırsal kesimde etkili olan kar yağışının keyfini çocuklar çıkardı. Bağlar köyünde yaşayan çocuklar, kendilerine has yöntemlerle yaptıkları kızaklarla karın keyfini çıkarıyor.

Köyün yan tarafındaki dik yamacı kayak pisti haline getiren çocuklar renkli görüntü oluşturdu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, bu yıl az yağan karın keyfini çıkardı.

Kızakları kendi el becerileri ile yaptıklarını söyleyen çocuklardan Yusuf Uslu, “Biz burada kendi yaptığımız kızaklarla kayıyoruz. Hafta sonu ve boş zamanlarımızda burada kayarak eğleniyoruz. Hortumların üzerine tahta ve sebze kasası yerleştiriyoruz. Böylelikle kızağımız hazır hale geliyor. Bu sene az kar yağdı. İnşallah daha çok yağar bizde eğleniriz” dedi.