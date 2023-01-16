Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau Bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekiplerin 4 saat süren çalışması sona erdi.

142 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturduğu yerden yüzdürülmesinde kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, Kurtarma-5,8,9 römorkörleri ile KEGM-8 botu görev aldı.

[Fotoğraf: AA]

Boğaz trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığı operasyonda can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

4 saat süren çalışma sonunda gemi kurtarıldı

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 3 römorkör yardımıyla karaya oturan gemiyi kurtardı.

Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü. Gemi, Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletildi.

[Fotoğraf: AA]

Boğaz trafiği henüz açılmadı

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve deniz polisinin önlemleri sürerken, askıya alınan Boğaz trafiği henüz açılmadı.