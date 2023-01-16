Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 07:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Antakya-İskenderun karayolu Ovakent mevkiinde seyir halindeki iki araç çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaşanan kaza nedeni ile trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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