Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da oğlu tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
[AA (Arşiv)]
Adana'da 17 yaşındaki B.A. evde yaşanan tartışma sırasında annesi Mine Akgül'e ve dayısı Kadir D'ye silahla ateş etmişti. Oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, dayısının tedavisi ise devam ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir evde yaşanan tartışma sırasında 17 yaşındaki oğlu B.A. tarafından tabancayla vurulan Mine Akgül, tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Akgül'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.
Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şüpheli B.A, 3016 sokaktaki evde yaşanan tartışma sırasında dayısı Kadir D'ye ve annesi Mine Akgül'e tabancayla ateş etmişti.
Etiketler: Adana
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