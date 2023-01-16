Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 04:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metrobüsün altında kalan yolcu hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
İstanbul Küçükçekmece'de durakta bekleyen bir yolcu, yola düştü. Metrobüsün altında kalan yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, durağa yanaşan aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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