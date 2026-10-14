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Gündem
TRT Haber 14.10.2026 08:36

Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın, meydana gelen silah kazasında yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, silah kazasında yaralanan Aslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Güler, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Şehit Pençe Operasyonları Milli Savunma Bakanlığı
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