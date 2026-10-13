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Gündem
AA 13.10.2026 22:08

'Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellediği' iddialarına yalanlama

DMM, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" yönündeki iddiaları yalanladı.

'Resulayn'da bulunan bazı köy sakinlerinin evlerine dönüşünün engellediği' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur."

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