İletişim Başkanlığının 'Türkiye Bilişim Ödülleri 2026' başvuruları başladı

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, TBD tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri'nin başvuruları başladı.

Başkanlığın himayesinde gerçekleştirilecek program, kamunun bilişim teknolojileriyle ürettiği değeri görünür kılmayı ve bu alanda çalışanları desteklemeyi amaçlıyor.

Bu yılki ana tema "Yapay Zeka Çağında Güven, Veri ve Algı" olarak belirlendi. Programla veri egemenliği, algoritma egemenliği ve algı egemenliği olmak üzere üç eksende, yalnızca teknik başarı değil vatandaş güvenini artıran toplumsal etki de ödüllendirilecek.

Dezenformasyonla mücadele, doğrulama platformları, yerli ve güvenli altyapılar ile Türkçe karar destek sistemleri programın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Başvurular, "www.turkiyebilisimodulleri.org.tr" adresinden tamamen dijital olarak üç adımda yapılabilecek. Program tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımına açık olacak.

Beş kategoride ödül verilecek

Program ile bu yıl, kamudan kamuya hizmetler, kamudan özel sektöre hizmetler, kamudan vatandaşa hizmetler, yenilenen projeler ve e-belediye çözümleri kategorilerinde ödüller verilecek.

Kategoriler şöyle: "Kamudan Kamuya Hizmetler: Kamu kurumları arasındaki veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendiren projeler. Kamudan Özel Sektöre Hizmetler: Kamunun özel sektör için hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri. Kamudan Vatandaşa Hizmetler: Vatandaşa doğrudan değer sunan e-Devlet hizmetleri ve dijital çözümler. Yenilenen Projeler: Mevcut bir hizmeti yeni teknolojilerle geliştirip etkisini ve kullanıcı deneyimini ileri taşıyan projeler. E-Belediye Çözümleri: Yerel yönetimlerin şehir yaşamını kolaylaştıran dijital hizmet ve uygulamaları."

Kazananlar 22 Aralık'ta belli olacak

Başvuruların eksiksizlik ve kategori uygunluğu açısından ön incelemesi yapılacak, ardından jüri üyeleri projeleri kategori kategori değerlendirecek.

Ödül töreni 22 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak. Finalist projeler sahnede sunulacak, kazananlar salondaki katılımcıların canlı oylarıyla belirlenecek.

Program 17.00'de kayıtla başlayacak, 18.30'da açılış, 19.30'da proje sunumları ve canlı oylama, 21.00'de ödül töreni ve kapanış yapılacak.