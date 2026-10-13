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Gündem
TRT Haber 13.10.2026 18:08

Fon Koordinasyon Kurulu beşinci toplantısını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Fon Koordinasyon Kurulu beşinci toplantısını gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı, geçtiğimiz hafta 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Fon Koordinasyon Kurulu beşinci toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasının devamı şu şekilde:

"Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak Kanun Teklifi 09.10.2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14.10.2026 tarihinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi öngörülmektedir.

"Fon soruşturması" belgelerini paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı
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Gelinen aşamada; geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 Milyar TL tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye toplam 40,5 Milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır.

"Fon Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu
"Fon Kanun Teklifi" Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir"

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