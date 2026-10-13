İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından fon soruşturmalarına ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda bir kısım şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek, yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Haberlerde bahsedilen şüpheliler hakkında daha önce mal varlığı tedbirleri uygulandığı ve ilgili kurumlara müzekkereler gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak ilgili tarihte Merkez Bankası ve Sermaye Piyasaları Birliği tarafından bu kararın gönderildiği dağıtım listelerinde kendilerinin de olması istenilmiştir. Bunun üzerine Başsavcılığımızca ilgili kurumlar dağıtım listesine eklenerek daha önce alınan bu karar kendilerine gönderilmiştir. Fakat soruşturma sürecinde kısıtlamaları kaldırılan kişilerle ilgili bilgiler sehven ilgili kurumlara ulaştırılmamıştır. Bu durumun fark edilmesi üzerine yeniden müzekkere yazılarak tedbirlerin doğru bir şekilde uygulanması sağlamıştır. Bu minvalde, bugün itibarıyla ilgililer hakkında yeni alınmış bir karar bulunmamaktadır. Bu durum daha önce alınan kararın bahsi geçen kurumlara gönderilmesinden ibarettir. Hal böyleyken mevcut listede haklarında kaldırma kararı bulunanlar dışında olan 109 şüpheli hakkındaki tedbirler devam etmektedir."