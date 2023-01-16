Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
G.Ü. idaresindeki otomobil, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda park halindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
G.Ü.'nün cenazesi, incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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