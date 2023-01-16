Konya'dan Eğirdir istikametine giden 45 yaşındaki Ahmet Çiçek yönetimindeki otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen R.Ç. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şoförün babası 71 yaşındaki Memiş Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Ahmet Çiçek ile arka koltukta bulunan anne Perihan Çiçek ile minibüs sürücüsü R.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Eğirdir savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, Memiş Çiçek’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ile minibüs ise olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.