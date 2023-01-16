Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı.
Hürel Mahallesi 11. Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan Gökhan T. ayağından, Ramazan İ. ise omzundan yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Polis ekiplerinin failin kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Ankara Bireysel Silahlanma
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