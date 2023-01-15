Bartın Amasra'da 3 ay önce meydana gelen maden kazasında yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen madencilerin aileleri, umutla yakınlarının taburcu olmasını bekliyor.

Yaralı madencilerden 39 yaşındaki Erol Bulduk'un 6 yaşındaki oğlu Beytullah da onlardan biri. Ve babasının bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor.

90 gündür iyi bir haber alabilmek için ailesiyle hastanede yaşayan Beytullah, okula da hastanenin sınıfında başladı.

Bakan Koca'dan paylaşım

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki maden kazasından sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan hastalarımızdan birinin 6 yaşındaki oğlu Beytullah, okula hastane sınıfında başladı" ifadelerini kullandı.

Beytullah'ın, tedavi gören çocuklarla sinema etkinliğine de katıldığını aktardı.