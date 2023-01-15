Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Akdeniz'e 'kuvvetli yağış' uyarısı
Doğu Akdeniz'de yarın akşama kadar kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batısı, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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