Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde yeni haftada sıcaklık yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Kar yağışı doğu bölgelerde etkili olacak. Diğer bölgelerde ise yağış geçişleri bekleniyor.
Yeni haftada yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Kar yağışı doğu bölgelerde, özellikle de Malatya, Erzincan, Elazığ ve Bingöl'de etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış var.
Yağışlar; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde. Yeni haftada yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hakim.
Üç büyük il
İstanbul ve Ankara'da yeni haftada sis ve pus, İzmir'de ise salı gününden itibaren sağanak bekleniyor.
Pazartesi günü Doğu Akdeniz kıyılarında fırtına görülecek. Rüzgarın 7 ila 8 kuvvetinde esmesi olası.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Kar Yağışı Sağanak
Sıradaki Haber
Yumurtadan dört ayaklı civciv çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz