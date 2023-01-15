Yeni haftada yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Kar yağışı doğu bölgelerde, özellikle de Malatya, Erzincan, Elazığ ve Bingöl'de etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağış var.

Yağışlar; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde. Yeni haftada yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hakim.

Üç büyük il

İstanbul ve Ankara'da yeni haftada sis ve pus, İzmir'de ise salı gününden itibaren sağanak bekleniyor.

Pazartesi günü Doğu Akdeniz kıyılarında fırtına görülecek. Rüzgarın 7 ila 8 kuvvetinde esmesi olası.