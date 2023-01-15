Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Baz istasyonu arızasına giden işçiler geri dönemedi
Burdur'da baz istasyonu arızası için Boncuk Dağı'na çıkan iki işçi, kar yağışı nedeniyle dağda mahsur kaldı. İşçilerin imdadına kurtarma ekipleri yetişti. 3 saat sonra ulaşılan İşçiler, TRT Genel Müdürlüğü'nün paletli kar aracıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Boncuk Dağı'ndaki baz istasyonuna bakıma giden iki işçi, kar yağışının artması nedeniyle geri dönemedi. Mahsur kalan işçiler, 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi.
İhbarın ardından valilik koordinesi ile kriz masası kuruldu. Jandarma, UMKE, AFAD, il özel idaresi ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü'nde görevli 49 personelle, arama kurtarma çalışması başlatıldı.
TRT'nin kar aracıyla indirildi
Ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından 2 bin 180 metre yükseklikte mahsur kalan işçilere ulaştı.
Jandarma timlerini sevinçle karşılayan iki işçinin sağlık kontrolü yapıldı. İşçiler, TRT Genel Müdürlüğü'nün paletli kar aracıyla dağdan indirildi.
Etiketler: Burdur Kar Yağışı TRT
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