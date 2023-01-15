Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 18:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bariyere çarpan araç alev alev yandı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bariyere çarpan araçta yangın çıktı, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ereğli-Alaplı kara yolunda A.B. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kaza sonrası aracın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar, ekipler gelinceye kadar alevleri yangın tüpleriyle söndürdü.
Yaralı A.B. ve H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güzergahtaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Zonguldak Trafik Kazası Yangın
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