Fransa'da süpermarketlere siber saldırı: Sıcaklıklara müdahale edildi, donmuş ürünler bozuldu

Bazı mağazalarda sıcaklıkların uzaktan değiştirildiği, bunun da taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına yol açtığı ifade edildi.

Cooperative U Grubunun Üst Yöneticisi Dominique Schelcher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu doğruladı. Schelcher, dün geceden bu yana ağlarındaki birçok mağazanın soğutma tesislerinin siber saldırıya uğradığını belirtti.

Milyonlarca euroluk kayıp

Saldırının ardından dondurma dolaplarının sıcaklığı 26 derecenin üzerine çıktı. Sadece Alsace bölgesindeki iki Intermarche ve Super U süpermarketinde 270 bin euro tutarında hasar meydana geldi. Ulusal çapta maddi kaybın milyonlarca euroya ulaşabileceği tahmin ediliyor.

BFMTV'nin haberine göre, normalde soğutma tesislerini korumak için tasarlanan bir sistem bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

Korsanların bu sistemi tersine çevirerek sürekli ve zorunlu buz çözme işlemi uyguladığı ifade edildi. Bu müdahale nedeniyle bazı buzdolaplarında sıcaklıkların 50 dereceye kadar ulaştığı kaydedildi.