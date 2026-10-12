AB'den Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine yaklaşık 1600 yeni yaptırım

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lüksemburg'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alındığını kaydeden Kallas, "Bu, Rusya'nın savaşını başlatmasından bu yana yaptırım listemizde yapılan en büyük genişleme. Avrupa, bir kez daha birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımların yarısından fazlasının balistik füze üretim zinciriyle bağlantılı olduğunu belirten Kallas, AB üyelerinin Rusya’nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımı kabul ettiğini duyurdu.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Rusya'nın Ukraynalıları öldürmek için kullandığı silahları üretmesini önemli ölçüde daha zor, daha yavaş ve daha maliyetli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.