  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2026 13:41

AB'den Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine yaklaşık 1600 yeni yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımın kabul edildiğini duyurdu.

AB'den Rusya'nın askeri-sanayi kompleksine yaklaşık 1600 yeni yaptırım

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lüksemburg'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alındığını kaydeden Kallas, "Bu, Rusya'nın savaşını başlatmasından bu yana yaptırım listemizde yapılan en büyük genişleme. Avrupa, bir kez daha birlik içinde hareket ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

Yeni yaptırımların yarısından fazlasının balistik füze üretim zinciriyle bağlantılı olduğunu belirten Kallas, AB üyelerinin Rusya’nın askeri-sanayi kompleksini hedef alan yaklaşık 1600 yeni yaptırımı kabul ettiğini duyurdu.

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Rusya'nın Ukraynalıları öldürmek için kullandığı silahları üretmesini önemli ölçüde daha zor, daha yavaş ve daha maliyetli hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "kaçırma ve şiddetle" Filistinlileri topraklarından koparmaya çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
Fransa'da süpermarketlere siber saldırı: Sıcaklıklara müdahale edildi, donmuş ürünler bozuldu
14:40
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 175 tutuklama
14:28
Görev sırasında şehit olan askerimiz son yolculuğuna uğurlandı
14:27
Euro-Med: Gazze'de 3 yıllık soykırımda 10 binden fazla çocuk uzuv kaybı yaşadı
14:41
Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında mega elektrik projesi
14:16
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Önümüze barışın, kardeşliğin ve kalkınmanın kapısı açılmıştır
Köy okulunun tek öğrencisi Seyit Zekeriya, Gizem öğretmene emanet
Köy okulunun tek öğrencisi Seyit Zekeriya, Gizem öğretmene emanet
FOTO FOKUS
Antalya'da midibüs devrildi: 17 yaralı
Antalya'da midibüs devrildi: 17 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ