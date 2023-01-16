Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 02:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araçla çarpıştı.
Kazada, araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralanan Cevat, İlknur, Zehra, Hatice ve Yakup S. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
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