Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 05:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Akdeniz'de 7 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
[Fotograf: AA]
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de 7 ili sarı kodla uyardı. Bölgede kuvvetli sağanak bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2) bekleniyor.
Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak (40-60 kg/m2) görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Sarı kod uyarısı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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