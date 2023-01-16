Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Mersin'in doğusu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak (40-60 kg/m2) görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.