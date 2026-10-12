Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2026 18:37

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz'de 2 gün içinde üçüncü süper tanker vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan üçüncü süper tankerin bu sabah vurulduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz'de 2 gün içinde üçüncü süper tanker vuruldu

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan üçüncü geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı’nda düzeni ve güvenliği bozmaya çalıştığı bu nedenle İran Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduğu ve gemide yangın çıktığı bilgisi yer aldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

ETİKETLER
İran Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail Negev Çölü bölgesinde Filistinlilere ait 80 evi yıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:22
Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi: 28 yaralı
19:19
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:37
İşgalci İsrail Negev Çölü bölgesinde Filistinlilere ait 80 evi yıktı
18:30
Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan'daki havalimanı 17 Ekim'e kadar kapalı kalacak
19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haksız kazanç elde eden kim olursa olsun bedelini ödeyecek
17:10
Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Boğazı'ndan geçen gemiye ilişkin paylaşım
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oluyor
FOTO FOKUS
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
PKK Irak'ın kuzeyindeki 4 kampı boşalttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ