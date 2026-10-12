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Dünya
AA 12.10.2026 18:35

İşgalci İsrail Negev Çölü bölgesinde Filistinlilere ait 80 evi yıktı

İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın güneyindeki Negev Çölü bölgesinde 80 evi yerle bir ederek 400 Filistinliyi evsiz bıraktı.

İşgalci İsrail Negev Çölü bölgesinde Filistinlilere ait 80 evi yıktı
[Temsili fotoğraf]

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Arazi Dairesi'ne bağlı ekipler Rahat kentinin kuzeyindeki Dahiyye köyünde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkımlar gerçekleştirdi.​​​​​​​

Polisler eşliğinde gerçekleştirilen yıkımda Filistinlilere ait 80 ev yerle bir edildi. Yıkılan evlerde yaşayan yaklaşık 400 kişinin ise evsiz kaldığı aktarıldı.

İsrail'deki Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste konuya dair yazılı açıklama yaptı.

İçinde ailelerin yaşadığı onlarca evin yıkılması şiddetle kınanırken yapılanların apaçık insan hakları ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin asli unsurlarının topraklarından koparılarak yurtlarından mahrum bırakılmasını amaçlayan yeni bir dayatma girişimiyle karşı karşıya olunduğu belirtildi.

Rahat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan el-Nasasra da yaptığı yazılı açıklamada, "Yapılanlar bir kanunun uygulanması değil, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve çevresinin etnik temelli seçim kampanyasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in siyasi çıkarlarını Arap toplumunun yıkımı üzerine inşa etmeye çalıştığı belirtildi.

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