Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da durağa çarpan otomobil ikiye bölündü
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan bir araç durağa çarparak ikiye bölündü. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Osmanbey Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak durağa çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü ve araçta bulunan Yasin A. ve Aysel K. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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