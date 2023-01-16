Kaza 04.40 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde, Şile istikametinde, Taşdelen Tüneli çıkışında meydana geldi.

Alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı, ardından araç takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Meydana gelen kazada aracın motoru yerinden fırlayarak yola savrulurken kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: İHA]

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tedbir amaçlı olarak bir şerit trafiğe kapatıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç ve motorunun olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılmasıyla Şile yolunda trafik akışı yeniden normale döndü.