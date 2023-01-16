Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 07:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop'ta kontrolden çıkıp virajı alamayan otomobil 4 araca çarptı
Sinop’ta otomobiliyle viraja kontrolsüz giren sürücü park halindeki 4 araca çarptı. Şoför ve yanındaki kişi otomobili bırakıp kaçtı.
Gece saatlerinde, Enver Bahadır Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı ve ardından otomobilini bırakarak olay yerinden uzaklaştı.
Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kazayı yapan otomobil ile çarptığı 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:48
- 08:35
- 08:42
- 08:44
- 08:13
Sıradaki Haber
Hatay'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz