Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahını düşürünce ateş ettiği esnaf tarafından vuruldu: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ümraniye'de bir sanayi sitesinde yol verme kavgasına müdahale eden esnaflarla, bir sürücü arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Saray Mahallesi'ndeki Deniz Sanayi Sitesi'nde aracıyla seyir halinde olan 32 yaşındaki Emrah G. ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.
Çevredeki esnafın da müdahil olduğu kavgada Emrah G., üzerindeki tabancayla çevreye ateş açtı.
Olayda 6 kişi yaralanırken, yere düşen silahı alan esnaflardan biri, Emrah G.'yi başından vurdu. Emrah G., olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bir kişi gözaltına alındı
Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.
Emrah G'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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