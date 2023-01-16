Saray Mahallesi'ndeki Deniz Sanayi Sitesi'nde aracıyla seyir halinde olan 32 yaşındaki Emrah G. ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Çevredeki esnafın da müdahil olduğu kavgada Emrah G., üzerindeki tabancayla çevreye ateş açtı.

Olayda 6 kişi yaralanırken, yere düşen silahı alan esnaflardan biri, Emrah G.'yi başından vurdu. Emrah G., olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bir kişi gözaltına alındı

Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Emrah G'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.