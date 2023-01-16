Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toprak yığınına çarpan servisteki 4 öğrenci yaralandı
[Fotograf: AA]
Mersin'in Mut ilçesinde okul servisinin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 4 öğrenci yaralandı.
Sürücüsünün ismi belirlenemeyen okul servisi minibüsü, Deveci Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Kazada, araçtaki 4 öğrenci yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası Servis Aracı
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