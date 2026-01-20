Açık 0.8ºC Ankara
AA 20.01.2026 09:32

Yoğun kar sonrası çığ düştü, Bayburt-Erzurum yolu kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi’nde sabaha karşı düşen çığ sonrası ulaşıma kapandı, araç geçişlerine izin verilmiyor.

Yoğun kar sonrası çığ düştü, Bayburt-Erzurum yolu kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde, gece boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu.

Çok sayıda aracın yolda kaldığı kara yolundaki boş bir alana ise sabaha doğru çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, çığ düşen alanı kardan temizledi.

Bayburt ve Erzurum tarafından araç geçişine izin verilmeyen kara yolunda, yoğun kar küreme çalışması yürütülüyor.

Çok sayıda araç yolda kaldı

Ayrıca yoğun kar nedeniyle bölgede kara saplanan çok sayıda aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

Türk Kızılayı ekipleri, bölgedeki vatandaşlara yiyecek ve içecek desteği sunuyor.

Bayburt Çığ Erzurum
