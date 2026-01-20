Puslu -3.2ºC Ankara
AA 20.01.2026 09:16

İstanbul’da DHKP-C’ye finansman operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da DHKP-C’ye finansman operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP-C terör örgütüne yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

3 ayrı soruşturma kapsamında, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çalışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe'deki adreslerde arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Adreslerde delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konuldu.

İstanbul DHKPC/C Terörle Mücadele
