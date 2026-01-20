Açık -4.7ºC Ankara
DHA 20.01.2026 04:19

Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ortaköy Mahallesi'nde Selahattin Y. yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazanın ardından otomobildeki 4 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki Şilan Kızılveren ve Sena Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobilin sürücüsü Selahattin Y. ve Onur C. ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

